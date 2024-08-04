Мосина Надежда Захаровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
13.10.1896
Отец ребёнка: не указан
Внебрачный
Рождение ребёнка
27.08.1907
Сын: Мосин Александр Захарович
Отец ребёнка: не указан
Внебрачный
Рождение ребёнка
02.08.1912
Дочь: Мосина Марья (Мария) Захаровна
Отец ребёнка: не указан
Внебрачная
Смерть
Неизвестно