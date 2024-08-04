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Мосина Надежда Захаровна

Место рождения

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Мосин Захар Моисеевич

Мать: Мосина (Темнова) Марина Дементьевна

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1896

Сын: Мосин Андрей Захарович

Отец ребёнка: не указан

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Внебрачный
Рождение ребёнка
27.08.1907

Сын: Мосин Александр Захарович

Отец ребёнка: не указан

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Внебрачный
Рождение ребёнка
02.08.1912

Дочь: Мосина Марья (Мария) Захаровна

Отец ребёнка: не указан

Внебрачная
Смерть
Неизвестно

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