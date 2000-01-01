Хломов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1910
Дочь: Кононенко Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Хломова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
11.11.1913
Дочь: Карпова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Хломова Клавдия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно