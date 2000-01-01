Хломов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хломов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1910

Дочь: Кононенко Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Хломова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
11.11.1913

Дочь: Карпова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Хломова Клавдия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хломова Клавдия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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