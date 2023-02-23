Андреева Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Ирина Николаевна

Андреева Ирина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ерофеева Агриппина Никаноровна

Отец ребёнка: Андреев Никанор

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Андреев Никанор

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1868

Сын: Андреев Ефим Никанорович

Отец ребёнка: Андреев Никанор

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Никанор

Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close