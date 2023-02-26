Ксения Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти18.02.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1842
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
24.03.1845
Сын: Гавриил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
27.07.1846
Сын: Прохор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
14.08.1848
Сын: Демид Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванов
Смерть
18.02.1890
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище