Ксения Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Семёнова

Ксения Семёнова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

18.02.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1842

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1845

Сын: Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1846

Сын: Прохор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1848

Сын: Демид Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванов

Смерть
18.02.1890
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close