Кривоножков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кривоножков Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоножкова Дарья Антоновна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоножкова Дарья Антоновна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоножкова Дарья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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