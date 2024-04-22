Седых (Ананьина) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.05.1983
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.10.1902
Рождение ребёнка
1903
Сын: Седых Лавр
Отец ребёнка: Седых Василий Федорович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Седых Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Седых Василий Федорович
Рождение ребёнка
18.07.1913
Отец ребёнка: Седых Василий Федорович
Рождение ребёнка
11.07.1915
Сын: Седых Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Седых Василий Федорович
Рождение
13.05.1983
Рождение ребёнка
14.03.?
Дочь: Кураева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Седых Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седых Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Седых Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Седых Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Седых Василий Федорович
Смерть
Неизвестно