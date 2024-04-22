Седых (Ананьина) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедых (Ананьина) Елена Михайловна

Седых (Ананьина) Елена Михайловна

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

13.05.1983

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.10.1902

Муж: Седых Василий Федорович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Седых Лавр

Отец ребёнка: Седых Василий Федорович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Седых Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Седых Василий Федорович

Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Седых Борис Васильевич

Отец ребёнка: Седых Василий Федорович

Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Седых Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Седых Василий Федорович

Рождение
13.05.1983

Отец: Ананьин Михаил Афанасьевич

Мать: Ананьина Мелания Афанасьевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.03.?

Дочь: Кураева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Седых Василий Федорович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седых Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Седых Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седых Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Седых Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седых Николай Васильевич

Отец ребёнка: Седых Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close