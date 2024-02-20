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(Рубан) Матрона Матвеевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

24.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1871

Отец: Рубан Матвей Степанович

Мать: Рубан Пелагея Лаврентьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-1,м/к-1871г.,лист-70,зап.-10
Крещение
24.03.1871
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицуая церковь | Восприемники: Криволуцкие казен.крестьяне: Алевсей Иосифович Дьяченко и Тимофея Трофимовича Шимигина жена - Анисия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно
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