(Рубан) Матрона Матвеевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения24.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1871
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-1,м/к-1871г.,лист-70,зап.-10
Крещение
24.03.1871
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицуая церковь | Восприемники: Криволуцкие казен.крестьяне: Алевсей Иосифович Дьяченко и Тимофея Трофимовича Шимигина жена - Анисия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно