Махотина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1930
Сын: Махотин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Махотин Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1931
Дочь: Махотина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Махотин Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1934
Дочь: Палева (Махотина) Манефа Васильевна
Отец ребёнка: Махотин Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1936
Сын: Махотин Всеволод Васильевич
Отец ребёнка: Махотин Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1939
Дочь: Долгина (Махотина) Римма Васильевна
Отец ребёнка: Махотин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно