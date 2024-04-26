Махотина Мария Александровна 15.10.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Махотина Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махотин Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1930

Сын: Махотин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Махотин Василий Иванович

Рождение ребёнка
29.12.1931

Дочь: Махотина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Махотин Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1934

Дочь: Палева (Махотина) Манефа Васильевна

Отец ребёнка: Махотин Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1936

Сын: Махотин Всеволод Васильевич

Отец ребёнка: Махотин Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1939

Дочь: Долгина (Махотина) Римма Васильевна

Отец ребёнка: Махотин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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