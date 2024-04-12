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Каликин Михаил Афанасьевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.05.1918

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1918

Отец: Каликин Афанасий Федосеевич

Мать: Каликина Мария Платоновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
06.05.1918
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иван Туголуков и псаломщик Михаил Лазарев. Крёстный - житель села Верх-Чик, гражданин Спиридон Васильевич Зайков (возможно это дядя... Показать все
Смерть
1941
В архивах МО указано считать пропавшим без вести с июля 1941 года.
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