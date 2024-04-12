Каликин Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1918
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1918
Крещение
06.05.1918
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иван Туголуков и псаломщик Михаил Лазарев. Крёстный - житель села Верх-Чик, гражданин Спиридон Васильевич Зайков (возможно это дядя... Показать все
Смерть
1941
В архивах МО указано считать пропавшим без вести с июля 1941 года.