Комиссарова Александра Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Д. Ивановка (дворовый) Трифон Семенович
Мать: не указана
Дочь: Штырлова Феодосия Комиссарова
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Сын: Комиссаров Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Сын: Комиссаров Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Дочь: Беспалова Евдокия Комиссарова
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Дочь: Гликерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Сын: Комиссаров Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Дочь: Зиновия Комиссарова
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Сын: Комиссаров Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Сын: Комиссаров Никанор Дмитриевич
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Сын: Комиссаров Вов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Сын: Комиссаров Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич