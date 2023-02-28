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Комиссарова Александра Трифоновна

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Д. Ивановка (дворовый) Трифон Семенович

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1879

Муж: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Рождение ребёнка
28.05.1882

Дочь: Штырлова Феодосия Комиссарова

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.11.1885

Сын: Комиссаров Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1887

Сын: Комиссаров Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1890

Дочь: Беспалова Евдокия Комиссарова

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1893

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Гликерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1895

Сын: Комиссаров Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Зиновия Комиссарова

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Комиссаров Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1901

Сын: Комиссаров Никанор Дмитриевич

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1902

Сын: Комиссаров Вов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1905

Сын: Комиссаров Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1909

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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