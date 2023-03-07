Беспалова Евдокия Комиссарова
Место рождения
Дата рождения11.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1890
Рождение ребёнка
27.10.1912
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович
Бракосочетание
08.?.1912
Рождение ребёнка
09.01.1915
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович
Рождение ребёнка
07.01.1917
Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1919
Сын: Беспалов Вов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович
Рождение ребёнка
10.11.1920
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович
Рождение ребёнка
24.09.1925
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович
Смерть
Неизвестно