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Беспалова Евдокия Комиссарова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1890

Отец: Комиссаров Дмитрий Прокофьевич

Мать: Комиссарова Александра Трифоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1912

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1912

Муж: Беспалов Василий Адрианович

Рождение ребёнка
09.01.1915

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1917

Сын: Беспалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1919

Сын: Беспалов Вов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1920

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1925

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Беспалов Василий Адрианович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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