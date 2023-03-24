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Ermanbriks Sergey

Место рождения

Сикрага, Латвия (Sikraga)

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Эрманбрик Кирил (Карл)

Мать: не указана

Сикрага, Латвия (Sikraga)
Работа или профессия
С 1912 по 1930
Пошел в торговый флот юнгой и дорос до капитана дальнего плаванья | Должность: Пошел в торговый флот юнгой и дорос до капитана дальнего плаванья Участвовал в перегоне судов из Гельсингфорса (Хельсинки... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1928

Дочь: Шестакова Ираида Сергеевна

Мать ребёнка: Эрманбрик Лидия

Россия, Ленинград
Работа или профессия
С 1930 по 1939
Остров Диксон
Капитан дальнего плаванья и полярник | Должность: Капитан дальнего плаванья и полярник Плавал на севере России, войну провел на полуострове Диксон и помнит как туда приходил немецкий линкор Шеер и обс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрманбрик Лидия

Работа или профессия
Неизвестно
Капитан дальнего плаванья и полярник
Образование
Неизвестно
Петроград (Санкт-Петербург)
Смерть
?.11.1966
Санкт-Петербург
Причина смерти: Диабет
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