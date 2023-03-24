Ermanbriks Sergey
Место рожденияСикрага, Латвия (Sikraga)
Дата рождения1898
Дата смерти?.11.1966
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Эрманбрик Кирил (Карл)
Сикрага, Латвия (Sikraga)
Работа или профессия
С 1912 по 1930
Пошел в торговый флот юнгой и дорос до капитана дальнего плаванья | Должность: Пошел в торговый флот юнгой и дорос до капитана дальнего плаванья Участвовал в перегоне судов из Гельсингфорса (Хельсинки... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1928
Дочь: Шестакова Ираида Сергеевна
Мать ребёнка: Эрманбрик Лидия
Россия, Ленинград
Работа или профессия
С 1930 по 1939
Остров Диксон
Капитан дальнего плаванья и полярник | Должность: Капитан дальнего плаванья и полярник Плавал на севере России, войну провел на полуострове Диксон и помнит как туда приходил немецкий линкор Шеер и обс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эрманбрик Лидия
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан дальнего плаванья и полярник
Образование
Неизвестно
Петроград (Санкт-Петербург)
Смерть
?.11.1966
Санкт-Петербург
Причина смерти: Диабет