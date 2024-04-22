Шестаков Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Шестаков Андрей Нестерович
Рождение ребёнка
14.07.1841
Дочь: Шестакова Евфимилия Алексеевна
Мать ребёнка: Матрена Федоровна
Бракосочетание
02.09.1859
Рождение ребёнка
27.01.1861
Сын: Шестаков Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Герасимова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Федоровна
Смерть
Неизвестно