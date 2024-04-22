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Шестаков Алексей Андреевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шестаков Андрей Нестерович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.07.1841

Дочь: Шестакова Евфимилия Алексеевна

Мать ребёнка: Матрена Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
02.09.1859

Жена: Герасимова Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1861

Сын: Шестаков Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Герасимова Анисия Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Шестаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Федоровна

Смерть
Неизвестно
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