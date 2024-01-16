Третьякова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Третьяков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Третьяков Ефим Сидорович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Третьяков Ефим Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Роман Ефимович

Отец ребёнка: Третьяков Ефим Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Ефим Сидорович

Смерть
Неизвестно
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