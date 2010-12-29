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Миронова Вероника Юрьевна
Миронова Вероника Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.2010
Пол
Женский
Отец
Миронов Юрий Александрович
1986 г.р.
Мать
Миронова Тамара
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.2010
Отец:
Миронов Юрий Александрович
Мать:
Миронова Тамара
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