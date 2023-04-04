(Денисова) Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Орлов-Денисов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Орлов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пален Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно