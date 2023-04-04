(Денисова) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Денисова) Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Федор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Орлов-Денисов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пален Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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