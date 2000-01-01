Аппак Иосиф Эльчафанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аппак Иосиф Эльчафанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: Аппак Рахель Яковлевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сарра Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1917
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