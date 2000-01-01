Аппак Иосиф Эльчафанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: Аппак Рахель Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сарра Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1917