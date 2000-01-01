Bartholomay Maria Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Klippert Johann Konrad
Рождение ребёнка
1798
Сын: Klippert Erasmus
Отец ребёнка: Klippert Johann Konrad
Рождение ребёнка
11.12.1808
Сын: Klippert Joseph
Отец ребёнка: Klippert Johann Konrad
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно