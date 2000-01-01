Bartholomay Maria Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bartholomay Maria Elisabeth

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Klippert Johann Philipp

Отец ребёнка: Klippert Johann Konrad

Рождение ребёнка
1798

Сын: Klippert Erasmus

Отец ребёнка: Klippert Johann Konrad

Рождение ребёнка
11.12.1808

Сын: Klippert Joseph

Отец ребёнка: Klippert Johann Konrad

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Klippert Johann Konrad

Смерть
Неизвестно
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