Римская-Корсакова (Приклонская) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Приклонская) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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