Римская-Корсакова (Приклонская) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно