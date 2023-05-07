Павлова-Ларюхина (Игнатьева) Варвара Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова-Ларюхина (Игнатьева) Варвара Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1854 ст.

Муж: Павлов Феодор Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1855 ст.

Дочь: Павлова-Ларюхина Евдокия Феодоровна

Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1856 ст.

Дочь: Павлова-Ларюхина Мария Феодоровна

Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1858 ст.

Дочь: Павлова-Ларюхина Анна Феодоровна

Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1860 ст.

Сын: Павлов-Ларюхин Даниил Феодорович

Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1862 ст.

Дочь: Павлова-Ларюхина Вера Феодоровна

Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович

Рождение ребёнка
13.11.1863 ст.

Сын: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Феодорович

Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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