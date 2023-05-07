Павлова-Ларюхина (Игнатьева) Варвара Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
1854 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1855 ст.
Дочь: Павлова-Ларюхина Евдокия Феодоровна
Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович
Рождение ребёнка
16.07.1856 ст.
Дочь: Павлова-Ларюхина Мария Феодоровна
Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович
Рождение ребёнка
16.07.1858 ст.
Дочь: Павлова-Ларюхина Анна Феодоровна
Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович
Рождение ребёнка
14.12.1860 ст.
Сын: Павлов-Ларюхин Даниил Феодорович
Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович
Рождение ребёнка
15.09.1862 ст.
Дочь: Павлова-Ларюхина Вера Феодоровна
Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович
Рождение ребёнка
13.11.1863 ст.
Сын: Павлов-Ларюхин Иоанн (Иван) Феодорович
Отец ребёнка: Павлов Феодор Иларионович
Смерть
Неизвестно