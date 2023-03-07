Ломовцовъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Ломовцовъ Григорий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ломовцова Марфа
Мать ребёнка: Ломовцова Оксинья Матвеева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ломовцова Оксинья
Мать ребёнка: Ломовцова Оксинья Матвеева
Рождение ребёнка
25.07.1792
Дочь: Ломовцова Анна
Мать ребёнка: Ломовцова Оксинья Матвеева
Рождение ребёнка
04.12.1793
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Ломовцова Оксинья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно