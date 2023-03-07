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Ломовцовъ Ефимъ

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Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Ломовцовъ Григорий

Мать: Ломовцова Авдотья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ломовцова Марфа

Мать ребёнка: Ломовцова Оксинья Матвеева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ломовцова Оксинья

Мать ребёнка: Ломовцова Оксинья Матвеева

Рождение ребёнка
25.07.1792

Дочь: Ломовцова Анна

Мать ребёнка: Ломовцова Оксинья Матвеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1793

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Ломовцова Оксинья Матвеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломовцова Оксинья Матвеева

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