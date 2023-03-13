Ломовцовъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломовцовъ Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Ломовцовъ Филимонъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Симанова Матрена

Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Ломовцовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Губина Агрофена

Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ломовцовъ Егоръ

Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ломовцова Наталья

Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
08.11.1787

Сын: Ломовцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломовцова Авдотья Тимофеева