Ломовцовъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Ломовцовъ Филимонъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Симанова Матрена
Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ломовцовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Губина Агрофена
Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ломовцовъ Егоръ
Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ломовцова Наталья
Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
08.11.1787
Сын: Ломовцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ломовцова Авдотья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно