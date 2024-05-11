Калинина Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1963
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1963
Отец: Спалветер Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Виталий Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1986
Дочь: Сукач Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Калинин Виталий Михайлович
Рождение ребёнка
25.06.1993
Сын: Калинин Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Калинин Виталий Михайлович