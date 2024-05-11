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Калинина Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1963

Отец: Спалветер Николай

Мать: Мезенцева Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Виталий Михайлович

Рождение ребёнка
25.07.1986

Дочь: Сукач Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Калинин Виталий Михайлович

Рождение ребёнка
25.06.1993

Сын: Калинин Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Калинин Виталий Михайлович

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