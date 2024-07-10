Олифиренко (Васильева) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олифиренко (Васильева) Любовь Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1949

Отец: Васильев Павел Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1972

Сын: Олифиренко Александр Викторович

Отец ребёнка: Олифиренко Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
21.09.1979

Дочь: Евангелатос (Олифиренко) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Олифиренко Виктор Владимирович

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