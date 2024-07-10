Олифиренко (Васильева) Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1949
Отец: Васильев Павел Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1972
Сын: Олифиренко Александр Викторович
Отец ребёнка: Олифиренко Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
21.09.1979
Дочь: Евангелатос (Олифиренко) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Олифиренко Виктор Владимирович