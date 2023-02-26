Стефан Данилов
Место рожденияд.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.07.1897
Дата смерти10.08.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1897
Отец: Даниил Николаев
Мать: Васса Данилова
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.08.1901
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.