Стефан Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Данилов

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Место рождения

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.07.1897

Дата смерти

10.08.1901

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1897

Отец: Даниил Николаев

Мать: Васса Данилова

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.08.1901
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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