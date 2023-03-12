Покровская Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровская Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Покровский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Покровский Александр Сергеевич

Родители: сын надворного советника, студент Имп технического училища механического отделения Александр Сергиев Покровский и Мария Федорова
Смерть
Неизвестно
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