Покровская Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Покровский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Покровский Александр Сергеевич
Родители: сын надворного советника, студент Имп технического училища механического отделения Александр Сергиев Покровский и Мария Федорова
Смерть
Неизвестно