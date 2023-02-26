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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Неонила (Флорова)
Мать ребёнка: ?
д.Пронино Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Илларион Фролов
Мать ребёнка: ?
д.Пронино Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.