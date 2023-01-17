Мальцева Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Онисимович
Рождение ребёнка
1776 ст.
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Онисимович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Левякина Анна (1-я) Андреевна
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Онисимович
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Мальцева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Онисимович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мальцева Анна (2-я) Андреевна
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Онисимович
Взята матерью в новую семью.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочеров Кирилл
Второй муж Мальцевой Ирины Андреевны. Обыватель из села Лихово Волчанской округи.
Смерть
Неизвестно