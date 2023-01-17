Мальцева Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцева Ирина Андреевна

Мальцева Ирина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Мальцев Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Онисимович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Мальцев Яков Андреевич

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Онисимович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Левякина Анна (1-я) Андреевна

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Онисимович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Мальцева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Онисимович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мальцева Анна (2-я) Андреевна

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Онисимович

Ольховатка, Харківська область
Взята матерью в новую семью.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Андрей Онисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочеров Кирилл

Второй муж Мальцевой Ирины Андреевны. Обыватель из села Лихово Волчанской округи.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close