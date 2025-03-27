Безобразов Дмитрий Алексеевич
мужской, родился 14.10.1765
умер 02.03.1842
ОтецБезобразов Алексей Григорьевич1730 г.р.
МатьБезобразова (Засецкая) Мария Яковлевна1739 г.р.
Супруги
Дети
Толстая (Безобразова) Мария ДмитриевнаПосле 1800 г.р.
Безобразов Сергей Дмитриевич22.08.1801 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1765
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1800
Дочь: Толстая (Безобразова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Безобразова (Бухвостова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1801
Сын: Безобразов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Безобразова (Бухвостова) Любовь Ивановна
Смерть
02.03.1842