Безобразов Дмитрий Алексеевич 14.10.1765 — найти родственников по фамилии на Familio

Безобразов Дмитрий Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.10.1765

умер 02.03.1842

Отец
Безобразов Алексей Григорьевич1730 г.р.
Мать
Безобразова (Засецкая) Мария Яковлевна1739 г.р.
Супруги
Безобразова (Бухвостова) Любовь Ивановна1772 г.р.
Дети
Толстая (Безобразова) Мария ДмитриевнаПосле 1800 г.р.
Безобразов Сергей Дмитриевич22.08.1801 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1765

Отец: Безобразов Алексей Григорьевич

Мать: Безобразова (Засецкая) Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безобразова (Бухвостова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
После 1800

Дочь: Толстая (Безобразова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Безобразова (Бухвостова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1801

Сын: Безобразов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Безобразова (Бухвостова) Любовь Ивановна

Смерть
02.03.1842

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