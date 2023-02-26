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Григорий Семёнов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1739

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Семён Никифоров

Мать: Татьяна Акимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1783

Сын: Герасим Григорьев

Мать ребёнка: Устина Стефанова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Устина Стефанова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Емельян Григорьев

Мать ребёнка: Устина Стефанова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1793

Сын: Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Устина Стефанова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина Стефанова

Смерть
1807
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