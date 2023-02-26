Григорий Семёнов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1739
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Семён Никифоров
Мать: Татьяна Акимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1783
Сын: Герасим Григорьев
Мать ребёнка: Устина Стефанова
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1788
Сын: Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Устина Стефанова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Емельян Григорьев
Мать ребёнка: Устина Стефанова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1793
Сын: Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Устина Стефанова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина Стефанова
Смерть
1807