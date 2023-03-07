(Шулепова) Ирина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шулепова) Ирина Федотова

(Шулепова) Ирина Федотова

avatar

Место рождения

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Шулепов Федот Данилов

Мать: Шулепова Марина Сидорова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Косинской верховиной, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close