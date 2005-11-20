Черкасов Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасов Анатолий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1949

Дата смерти

20.11.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Валентина Алексеевна

Смерть
20.11.2005
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