Черкасов Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1949
Дата смерти20.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкасова Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.2005