Alkhasyants/Ohanyan Sophia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Vardanush
Отец ребёнка: Alkhasyants/ohanyan Gevork
Goris, Armenia
Рождение ребёнка
1904
Сын: Alkhasyants/ohanyan Grigor
Отец ребёнка: Alkhasyants/ohanyan Gevork
Goris, Armenia
Смерть
Неизвестно