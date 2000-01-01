Alkhasyants/Ohanyan Sophia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Alkhasyants/Ohanyan Sophia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1875

Муж: Alkhasyants/ohanyan Gevork

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Vardanush

Отец ребёнка: Alkhasyants/ohanyan Gevork

Goris, Armenia
Рождение ребёнка
1904

Сын: Alkhasyants/ohanyan Grigor

Отец ребёнка: Alkhasyants/ohanyan Gevork

Goris, Armenia
Смерть
Неизвестно
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