Alkhasyants/Ohanyan Gevork
Место рожденияGoris, Armenia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ohanyan Hachi
Мать: Ohanyan Mariam
Goris, Armenia
Бракосочетание
1875
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Vardanush
Мать ребёнка: Alkhasyants/ohanyan Sophia
Goris, Armenia
Рождение ребёнка
1904
Сын: Alkhasyants/ohanyan Grigor
Мать ребёнка: Alkhasyants/ohanyan Sophia
Goris, Armenia
Смерть
Неизвестно