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Alkhasyants/Ohanyan Gevork

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Место рождения

Goris, Armenia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ohanyan Hachi

Мать: Ohanyan Mariam

Goris, Armenia
Бракосочетание
1875

Жена: Alkhasyants/ohanyan Sophia

Бракосочетание
1881

Жена: Alkhasyants/ohanyan Katarine

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Vardanush

Мать ребёнка: Alkhasyants/ohanyan Sophia

Goris, Armenia
Рождение ребёнка
1904

Сын: Alkhasyants/ohanyan Grigor

Мать ребёнка: Alkhasyants/ohanyan Sophia

Goris, Armenia
Смерть
Неизвестно
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