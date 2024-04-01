Созонова (Сухова) Сигклитикия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова (Сухова) Сигклитикия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Сухов Николай Иванов

Мать: Сухова (Толмачева) Фекла Денисова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Георгий Федоров

Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов

Бракосочетание
14.02.1886

Муж: Созонов Федор Трофимов

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 16
Рождение ребёнка
06.07.1893

Сын: Созонов Панкратий Федоров

Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов

Рождение ребёнка
26.10.1894

Дочь: Иванова (Созонова) Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов

Рождение ребёнка
11.10.1900

Сын: Созонов Иван Федоров

Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов

Рождение ребёнка
28.07.1902

Дочь: (Созонова) Анна Федорова

Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов

Рождение ребёнка
22.11.1903

Дочь: (Созонова) Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов

Рождение ребёнка
Около ?.03.1905

Сын: Созонов Иван Федоров

Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов

Рождение ребёнка
07.10.1906

Сын: Созонов Сергей Федоров

Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов

Рождение ребёнка
21.02.1908

Дочь: (Созонова) Марина Федорова

Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов

Рождение ребёнка
27.05.1911

Сын: Созонов Феропонт Федоров

Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов

Смерть
Неизвестно

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