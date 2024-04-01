Созонова (Сухова) Сигклитикия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов
Бракосочетание
14.02.1886
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 16
Рождение ребёнка
06.07.1893
Сын: Созонов Панкратий Федоров
Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов
Рождение ребёнка
26.10.1894
Дочь: Иванова (Созонова) Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов
Рождение ребёнка
11.10.1900
Сын: Созонов Иван Федоров
Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов
Рождение ребёнка
28.07.1902
Дочь: (Созонова) Анна Федорова
Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов
Рождение ребёнка
22.11.1903
Дочь: (Созонова) Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов
Рождение ребёнка
Около ?.03.1905
Сын: Созонов Иван Федоров
Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов
Рождение ребёнка
07.10.1906
Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов
Рождение ребёнка
21.02.1908
Дочь: (Созонова) Марина Федорова
Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов
Рождение ребёнка
27.05.1911
Отец ребёнка: Созонов Федор Трофимов
Смерть
Неизвестно