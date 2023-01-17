Варнек Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения30.08.1824
Дата смерти09.11.1897
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1824
Бракосочетание
1854
1854 г. он женился на Камыниной Ольге Михайловне, с которой прожил до конца своей жизни.
Смерть
09.11.1897
10 (22) ноября 1897 г. в петербургской газете «Новое время» № 7797 был опубликован некролог следующего содержания: «Николай Александрович Варнек 9-го сего ноября скончался, о чем вдова покойного извещ... Показать все