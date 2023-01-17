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Варнек Николай Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.08.1824

Дата смерти

09.11.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1824

Отец: Варнек Александр Григорьевич

Мать: Варнек Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1854

Жена: Камынина Ольга Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
1854 г. он женился на Камыниной Ольге Михайловне, с которой прожил до конца своей жизни.
Смерть
09.11.1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
10 (22) ноября 1897 г. в петербургской газете «Новое время» № 7797 был опубликован некролог следующего содержания: «Николай Александрович Варнек 9-го сего ноября скончался, о чем вдова покойного извещ... Показать все
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