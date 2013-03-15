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Скворцов Данила Иванович
Скворцов Данила Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.2013
Пол
Мужской
Отец
Скворцов Иван Александрович
1991 г.р.
Мать
Скворцова Евгения Игоревна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2013
Отец:
Скворцов Иван Александрович
Мать:
Скворцова Евгения Игоревна
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