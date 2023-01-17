Ландау Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ландау Берта Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ландау Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Киев, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно