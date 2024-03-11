Тимощенко Матрена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Тимощенко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимощенко Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Тимощенко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимощенко Петр Владимирович
Отец ребёнка: Тимощенко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимощенко Владимир
Смерть
Неизвестно