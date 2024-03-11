Тимощенко Матрена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимощенко Матрена Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молодожёнов Кузьма Ильич

Мать: Молодожёнова Акулина Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Тимощенко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимощенко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Тимощенко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимощенко Петр Владимирович

Отец ребёнка: Тимощенко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимощенко Владимир

Смерть
Неизвестно
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