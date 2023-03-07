Земскова (Щипакина) Устинья
Место рождения
Дата рождения30.09.1899
Дата смерти11.10.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1899
Отец: Щипакинъ Ефимъ
Мать: Щипакина Александра
Бракосочетание
26.08.1915
Муж: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.09.1918
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.09.1918
Сын: Земсковъ Сергей
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Смерть
11.10.1918
Причина смерти: от родов