Земскова (Щипакина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Щипакина) Устинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.09.1899

Дата смерти

11.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1899

Отец: Щипакинъ Ефимъ

Мать: Щипакина Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.08.1915

Муж: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1918

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1918

Сын: Земсковъ Сергей

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.10.1918
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от родов
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