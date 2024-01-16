Санойка Ян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санойка Францижек
Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бек (Санойка) Каролина
Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санойка (Санойка) Розалия
Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санойка (Санойка) Джозефа
Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санойка (Санойка) Петронела
Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санойка Джозеф
Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1875
Дочь: Зудло (Санойка) Анна
Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина
Рождение ребёнка
26.02.1881
Дочь: Санойка (Санойка) Мария
Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина