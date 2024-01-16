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Санойка Ян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санойка Францижек

Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бек (Санойка) Каролина

Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санойка (Санойка) Розалия

Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санойка (Санойка) Джозефа

Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санойка (Санойка) Петронела

Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санойка Джозеф

Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1875

Дочь: Зудло (Санойка) Анна

Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
26.02.1881

Дочь: Санойка (Санойка) Мария

Мать ребёнка: Санойка (Патковская) Паулина

Коломыя, Івано-Франківська область

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