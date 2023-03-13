Мамыкинъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкинъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

07.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Мамыкинъ Семенъ

Мать: Мамыкина Агрипина

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мамыкинъ Василий

Мать ребёнка: Мамыкина Акулина Семенова

Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мамыкинъ Александръ

Мать ребёнка: Мамыкина Акулина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Акулина Семенова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1971
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