Мамыкинъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти07.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Мамыкинъ Семенъ
Мать: Мамыкина Агрипина
Рождение ребёнка
1922
Сын: Мамыкинъ Василий
Мать ребёнка: Мамыкина Акулина Семенова
Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мамыкинъ Александръ
Мать ребёнка: Мамыкина Акулина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1971