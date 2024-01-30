Терентьев Леонид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Леонид Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1941

Отец: не указан

Мать: Терентьева Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Александр Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-электрик
Смерть
Неизвестно
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