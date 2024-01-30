Терентьев Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1941
Рождение ребёнка
14.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Александр Леонидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-электрик
Смерть
Неизвестно