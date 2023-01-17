Малых Николай Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Малых Терентий Ильич
Мать: Малых Васса Ильинична
Бракосочетание
30.05.1825
Жена: Малых Евдокия Трофимовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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Рождение ребёнка
24.01.1833
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Малых Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
23.11.1836
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Малых Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Малых Евдокия Трофимовна
Крещение
20.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно