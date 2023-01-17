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Малых Николай Терентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Малых Терентий Ильич

Мать: Малых Васса Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.05.1825

Жена: Малых Евдокия Трофимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Тимофей Петров Батеряков | Вместо поезжан и за себя росписался Филат Китаев
Рождение ребёнка
24.01.1833

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Малых Евдокия Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1836

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Малых Евдокия Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Малых Яков Николаевич

Мать ребёнка: Малых Евдокия Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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