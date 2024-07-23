Мышеловский Фома Филиппович
Место рождения
Дата рождения05.10.1893 ст.
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1914
Рождение ребёнка
08.12.1914
Дочь: Мышеловская Клавдия Фомична
Мать ребёнка: Мышеловская (Харина) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1918
Сын: Мышеловский Николай Фомич
Мать ребёнка: Мышеловская (Харина) Зинаида Ивановна
Смерть
1918