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Мышеловский Фома Филиппович

Место рождения

Зиново, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

05.10.1893 ст.

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Зиново, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
10.01.1914

Жена: Мышеловская (Харина) Зинаида Ивановна

Зиново, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.12.1914

Дочь: Мышеловская Клавдия Фомична

Мать ребёнка: Мышеловская (Харина) Зинаида Ивановна

Зиново, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.08.1918

Сын: Мышеловский Николай Фомич

Мать ребёнка: Мышеловская (Харина) Зинаида Ивановна

Зиново, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1918
Зиново, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

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