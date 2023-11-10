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Сысоева Марфа Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Иван Лукич

Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович

Бракосочетание
11.02.1873 ст.

Муж: Сысоев Лука Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1874

Сын: Сысоев Федор Лукич

Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1880

Дочь: Сысоева Федосья Лукинична

Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1880

Сын: Сысоев Иван Лукич

Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1881

Сын: Сысоев Стефан Лукич

Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1884

Сын: Сысоев Никифор Лукич

Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1886

Сын: Сысоев Николай Лукич

Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович

Рождение ребёнка
29.11.1888

Сын: Сысоев Андрей Лукич

Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1893

Сын: Сысоев Алексей Лукич

Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1894

Сын: Сысоев Петр Лукич

Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович

Смерть
Неизвестно

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