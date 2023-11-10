Сысоева Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Иван Лукич
Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович
Бракосочетание
11.02.1873 ст.
Муж: Сысоев Лука Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1874
Сын: Сысоев Федор Лукич
Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1880
Дочь: Сысоева Федосья Лукинична
Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1880
Сын: Сысоев Иван Лукич
Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1881
Сын: Сысоев Стефан Лукич
Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1884
Сын: Сысоев Никифор Лукич
Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1886
Сын: Сысоев Николай Лукич
Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1888
Сын: Сысоев Андрей Лукич
Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1893
Сын: Сысоев Алексей Лукич
Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1894
Сын: Сысоев Петр Лукич
Отец ребёнка: Сысоев Лука Иванович
Смерть
Неизвестно