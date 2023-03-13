Бусаревъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусаревъ Михаилъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

07.09.1888

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1888

Отец: Бусаревъ Титъ

Мать: Бусарева Евдокия

Александровка
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