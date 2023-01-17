Синцов Ульян Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Синцова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Синцова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Синцова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Синцова Агафея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Ирина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Агафея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816