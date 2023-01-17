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Синцов Ульян Сергеевич

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Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Синцов Сергей Степанович

Мать: Синцова Катерина Тимофеевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Синцов Роман Ульянович

Мать ребёнка: Синцова Ирина Сергеева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Синцов Пётр Ульянович

Мать ребёнка: Синцова Ирина Сергеева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Синцов Иван Ульянович

Мать ребёнка: Синцова Ирина Сергеева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Синцов Исак Ульянович

Мать ребёнка: Синцова Агафея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Ирина Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Агафея

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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