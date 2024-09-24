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Горбачёв Павел Григорьевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Горбачёв Григорий Потапович

Мать: Горбачёва Феврония Амплеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Прасковья Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Юняева Акулина Павловна

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Горбачёв Пётр Павлович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.07.1866

Сын: Горбачёв Пётр Павлович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Горбачёв Сергей Павлович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Горбачёв Николай Павлович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Горбачёв Федот Никифорович

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Афонина Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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