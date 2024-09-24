Горбачёв Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Юняева Акулина Павловна
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
03.07.1866
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Горбачёв Николай Павлович
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Горбачёв Федот Никифорович
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Афонина Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Горбачёва Прасковья Александровна
Смерть
Неизвестно