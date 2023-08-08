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Кузьмина Анна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Фёдор Михайлович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1851

Муж: Кузьмин Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
01.04.1854 ст.

Сын: Кузьмин Осип Фёдорович

Отец ребёнка: Кузьмин Фёдор Михайлович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.06.1857 ст.

Сын: Кузьмин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Кузьмин Фёдор Михайлович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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