Кузьмина Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Фёдор Михайлович
Бракосочетание
До 1851
Рождение ребёнка
01.04.1854 ст.
Отец ребёнка: Кузьмин Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
28.06.1857 ст.
Сын: Кузьмин Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Кузьмин Фёдор Михайлович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно